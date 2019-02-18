Сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые медали первого в истории чемпионата Европы среди женских команд, который проходит в Португалии. В матче за третье место российские футболистки в серии пенальти победили украинских спортсменок.

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые медали первого в истории чемпионата Европы среди женских команд, который проходит в Португалии. В матче за третье место российские футболистки в серии пенальти победили украинских спортсменок.Основное время игры завершилось вничью – 2:2. В составе российской команды мячи забили Дина Данилова и Виктория Лебедева. За украинскую сборную отличились Снежана Воловенко и Юлия Титова. В серии пенальти россиянки победили со счетом 3:2.Финал турнира состоится 17 февраля. За золотые медали чемпионата Европы сразятся сборные Испании и Португалии.