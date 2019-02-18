Продюсер Яна Рудковская стала объектом резкой критики в
соцсетях. Скандал разразился из-за изменений, которые организаторы нового шоу
Димы Билана внесли перед концертом певца в Санкт-Петербурге.
Продюсер Яна Рудковская стала объектом резкой критики в
соцсетях. Скандал разразился из-за изменений, которые организаторы нового шоу
Димы Билана внесли перед концертом певца в Санкт-Петербурге.
Премьера музыкального шоу "Планета Билан" недавно
с успехом прошла в Москве. Это сценическая постановка, включающая 35 песен в
исполнении известного артиста, которые сопровождаются спецэффектами.
С новым шоу Билан отправляется в большое турне, первыми
после москвичей его смогут увидеть жители Северной столицы. Однако, как
выяснилось, для питерцев подготовлен сокращенный вариант представления – что не
могло не огорчить поклонников Билана. Свое мнение они не преминули высказать
продюсеру певца Яне Рудковской.
Для Северной Пальмиры шоу сократили довольно серьезно:
вместо 35 песен будет исполнено только 28. Кроме того, такое вмешательство не
могло не отразиться на логике сценария. Вдобавок возникла путаница с местами на
предстоящий концерт: выяснилось, что изменилось и расположение зон в зале, а
перед танцевальной площадкой возник сидячий партер.
Поклонники Билана в ярости. Самого певца никто не винит -
фанаты завалили гневными комментариями страницу продюсера Яны Ее
обвинили в обмане, махинациях, лицемерии и безразличии к людям. По версии
критиков, Рудковская добилась своей цели концертом в столице, покрасовавшись
перед центральными СМИ – а для поклонников в регионах можно и не стараться.
Некоторые грозятся бойкотировать концерты Билана и подать на Яну в суд с
требованием вернуть деньги за билеты.
пытается успокоить разгоряченных поклонников. Яна
объясняет, что решение было принято именно по итогам московских концертов -
выяснилось, что шоу слишком затянуто. А перестановка зон в зале зрителям никак
не повредит – напротив, сцену будет лучше видно. Однако поклонники Билана пока
что к голосу разума прислушиваться не желают, пишет "Экспресс-газета".