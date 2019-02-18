Продюсер Яна Рудковская стала объектом резкой критики в соцсетях. Скандал разразился из-за изменений, которые организаторы нового шоу Димы Билана внесли перед концертом певца в Санкт-Петербурге.

Продюсер Яна Рудковская стала объектом резкой критики всоцсетях. Скандал разразился из-за изменений, которые организаторы нового шоуДимы Билана внесли перед концертом певца в Санкт-Петербурге.Премьера музыкального шоу "Планета Билан" недавнос успехом прошла в Москве. Это сценическая постановка, включающая 35 песен висполнении известного артиста, которые сопровождаются спецэффектами.С новым шоу Билан отправляется в большое турне, первымипосле москвичей его смогут увидеть жители Северной столицы. Однако, каквыяснилось, для питерцев подготовлен сокращенный вариант представления – что немогло не огорчить поклонников Билана. Свое мнение они не преминули высказатьпродюсеру певца Яне Рудковской.Для Северной Пальмиры шоу сократили довольно серьезно:вместо 35 песен будет исполнено только 28. Кроме того, такое вмешательство немогло не отразиться на логике сценария. Вдобавок возникла путаница с местами напредстоящий концерт: выяснилось, что изменилось и расположение зон в зале, аперед танцевальной площадкой возник сидячий партер.Поклонники Билана в ярости. Самого певца никто не винит -фанаты завалили гневными комментариями страницу продюсера Яны Ееобвинили в обмане, махинациях, лицемерии и безразличии к людям. По версиикритиков, Рудковская добилась своей цели концертом в столице, покрасовавшисьперед центральными СМИ – а для поклонников в регионах можно и не стараться.Некоторые грозятся бойкотировать концерты Билана и подать на Яну в суд стребованием вернуть деньги за билеты.пытается успокоить разгоряченных поклонников. Янаобъясняет, что решение было принято именно по итогам московских концертов -выяснилось, что шоу слишком затянуто. А перестановка зон в зале зрителям никакне повредит – напротив, сцену будет лучше видно. Однако поклонники Билана покачто к голосу разума прислушиваться не желают, пишет "Экспресс-газета".