Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборную
кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили
рассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.
Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборную
кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили
рассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.
Предвыборная гонка на Украине напоминает цирк: в
президенты идут почти 50 кандидатов и один другого стоит. Очевидно, что все
обвиняют друг друга и обливают грязью даже недавних друзей и политических
соратников.
Действующий президент Петр Порошенко припомнил лидеру
"Батькивщины" Юлии Тимошенко то, как она хихикала с Владимиром Путиным во время событий 2008 года в Грузии. Порошенко сказал, что тогда она отказалась открыто
встать на сторону Тбилиси.
На самом деле, правительство Тимошенко оказывало
помощь Тбилиси. С таким откровением выступил . "Да, в тот
момент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но,
с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь",
-приводит слова экс-президента Грузии издание "ПолитНавигатор".
Саакашвили уже давно превратился в политического
клоуна и его речи мало кого интересуют. Недавно он выступал с видеообращением в
поддержку Юлии Тимошенко, но за несколько недель до этого политик называл
оранжевую принцессу кремлевской кукушкой.
А на днях
зачем-то решил доказать всему миру, что он настоящий грузин. Бывший
президент Грузии рассказал прошел в США генетический тест, сообщает . Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook,
тест выявил в нем 99% грузинской крови и 1% – греческой. При этом беглый
политик не собирается возвращаться на родину – там против него возбуждено
уголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции.