Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили рассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.

Появившийся из небытия экс-президент Грузии решил внести свой вклад в предвыборнуюкампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвилирассказал, почему Юлия Тимошенко хихикала с Владимиром Путиным.Предвыборная гонка на Украине напоминает цирк: впрезиденты идут почти 50 кандидатов и один другого стоит. Очевидно, что всеобвиняют друг друга и обливают грязью даже недавних друзей и политическихсоратников.Действующий президент Петр Порошенко припомнил лидеру"Батькивщины" Юлии Тимошенко то, как она хихикала с Владимиром Путиным во время событий 2008 года в Грузии. Порошенко сказал, что тогда она отказалась открытовстать на сторону Тбилиси.На самом деле, правительство Тимошенко оказывалопомощь Тбилиси. С таким откровением выступил . "Да, в тотмомент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но,с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь",-приводит слова экс-президента Грузии издание "ПолитНавигатор".Саакашвили уже давно превратился в политическогоклоуна и его речи мало кого интересуют. Недавно он выступал с видеообращением вподдержку Юлии Тимошенко, но за несколько недель до этого политик называлоранжевую принцессу кремлевской кукушкой.А на дняхзачем-то решил доказать всему миру, что он настоящий грузин. Бывшийпрезидент Грузии рассказал прошел в США генетический тест, сообщает . Как написал Саакашвили на своей странице в Facebook,тест выявил в нем 99% грузинской крови и 1% – греческой. При этом беглыйполитик не собирается возвращаться на родину – там против него возбужденоуголовное дело по факту превышения полномочий и коррупции.