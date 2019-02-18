Певица и ведущая Дома-2 Ольга Орлова продемонстрировала
невероятную фигуру. 41-летняя звезда выглядит умопомрачительно.
Певица и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова продемонстрировала
невероятную фигуру. 41-летняя звезда выглядит умопомрачительно.
Ольга Орлова проводит зимний отпуск на Сейшелах. Звезда принимает
солнечные ванны, купается в океане и хвастается яркими снимками с пляжа.
Накануне звезда в личном Instagram опубликовала целую
фотосессию в купальнике. Звезда позировала, облокотившись на каменную скалу.
Надо отметить, что 41-летняя Орлова выглядит замечательно –
явно моложе своих лет. Осиная талия, стайные ножки и красивая грудь – все это
заставляет мужчин терять рассудок глядя на прелести Ольги.
"Оленька вы
божественной красоты женщина😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Олечка! Ты сексуальна! Я польщен!", "Ты
прекрасна!!! Божественна безумно!", "Такая стройная, прелесть)", "❤️🔥Сэкси🔥❤️", "Фигура-конфетка!👍", "Русалка!
💟🌷🍦", "Афродита
!!", "Сексуальная женщина 👍👍👍👍👍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", – не жалеют комплиментов подписчики.
Меж тем, завистница также не
дремлют. Одни заподозрили артистку в использовании фотошопа, другие назвали ее снимки
неприличными. "Оля, ты постоянно выкладываешь себя раздетой. Зачем?
Складывается впечатление– "НУ,ВОЗЬМИТЕ
МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"(хоть кто-нибудь). Противно", "Бабуль ну ты че? Может хорош? Может пора завязывать свои изнимаженные чресла выставлять на показ",
– рассуждали доведенные до бешенства интернет–обывательницы.