В турнире участвуют около 500 юных спортсменов

В турнире участвуют около 500 юных спортсменовСемь спортсменов, выступивших на XIV Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева за Владимирскую область, завоевали 3 золотые, 3 серебряные и бронзовую медали.Первыми стали Анастасия Воробьёва, Артём Соловьёв и Максим Москалёв. Вторые места заняли Кирилл Смирнов, Даниил Петухов и Егор Фролов. Третье место досталось Артёму Горбаченко.Все спортсмены - воспитанники владимирской областной школы по тяжёлой атлетике им. Кузнецова.В турнире участвуют около 500 юных спортсменов 11-12 лет и 13-15 лет. 33-й регион представляют 25 человек.