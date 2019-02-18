Вот уже несколько недель Александру Серову нет покоя: звезду донимает навязчивая поклонница. Используя профессиональные навыки и многолетний опыт службы в полиции женщина с легкостью выслеживает Народного артиста.

Вот уже несколько недель Александру Серову нет покоя: звезду донимает навязчивая поклонница. Используя профессиональные навыки имноголетний опыт службы в полиции женщина с легкостью выслеживает Народногоартиста.43-летняя Татьяна Антон приехала в Москву из Нижнего Тагила,чтобы наконец обрести счастье. Провинциалка уверена, что сможет составитьхорошую партию 64-летнему певцу Александру Серову."Сегодня я готова сделать Александру Серову официальноепредложение стать его невестой, чтобы он принял мое сердце трепетно хранил егои не разбивал", – мечтательно сообщила она редакторам шоу "Андрей Малахов.Прямой эфир".За плечами у Антон два неудачных брака, от которых у нее тридочери, и большой опыт службы в правоохранительных органах. Татьяна отмечает,что именно из-за певца ее личная жизнь не сложилась, ведь всю сознательную жизньона любила только его. Женщина готова принять артиста в своей двухкомнатнойхрущевке на окраине города."Я в 10 лет уже влюбилась в него, и с той поры на протяжении30 лет я продолжала его любить своим огромным сердцем", – отмечает Антон.Женщина настроена более чем серьезно. Она уже купила подвенечныйнаряд, в котором собирается выйти замуж за Серова. Именно в нем Татьяна заявиласьна концерт любимого певца.Встреча провинциалки и знаменитости прошла как-то скомкано. Артемнесколько раз пыталась штурмовать сцену – мешали охранники, которые постоянно оттаскивалиее от лестницы. Только на третий раз она смогла подняться к возлюбленному.Холодность Серова совсем не смутила Артем. Даже когда онпопросил помощников вывести ее из зала, Татьяна не расстроилась. Женщина решиладожидаться избранника у служебного входа. Однако оттуда ее тоже погналигрязными тряпками. По словам провинциалки, на нее накинулись "путаны", которыепозавидовали ее женскому счастью.Меж тем, решимость сотрудницы правоохранительных органовбыла непоколебима. Благодаря своим профессиональным умениям Антон вычислила домашнийадрес звезды. Женщина собрала чемодан и отправилась в загородный особнякнародного артиста. По пути она купила возлюбленному презент: травяной сбор длямужского здоровья и медовые конфеты.Татьяна долго стучала в ворота особняка. Сонные охранникидолго пытались выяснить кто она и с какой целью явилась. Женщине удалосьпрорваться во двор, где она и встретилась с Серовым. Артист долго не могпонять, что хочет от негонезнакомка, увешанная баулами.Александр настоятельно порекомендовал Татьяне прекратитьдомогательства. После женщину бесцеремонно выкинули на улицу.Отметим, что возвращаться в Нижний Тагил Артем не собирается.Женщина уверена, что артист просто не понял своего счастья и скоро одумается. "Благодарямоей целеустремленности мы все-таки сможем быть вместе", – заявила она.