В ночь на 18 февраля в столице был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Мощная стихия повалила несколько деревьев и фонарный столб.

В ночь на 18 февраля в столице был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Мощная стихия повалила несколько деревьев и фонарный столб.Минувшей ночью в Москве порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Стихия повалила около десятка деревьев в разных районах столицы, были повреждены семь автомобилей. Коммунальные службы смогли быстро ликвидировать последствия. "Никто не пострадал", – отметил собеседник агентства "Интерфакс". На северо-востоке города шквалистый ветер повалил фонарный столб. Движение по улице было частично перекрыто. Пострадавших также нет.Штормовое предупреждение было объявлено в Архангельской, Воронежской, Тамбовской областях и на Ставрополье. Все коммунальные службы были приведены в режим повышенной готовности. Непогода затронула и восточную часть России. Аэропорты Мурманска и Анадыря работают с перебоями, передает "".