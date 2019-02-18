Представитель удмуртского
главка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницы
рэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля в
возрасте 35 лет.
Представитель удмуртского
главка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницы
рэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля в
возрасте 35 лет.
Как отметили в ведомстве, следственные органы
Удмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смерти
рэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова матери
о том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передает
РИА Новости.
В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результаты
судмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила о
причинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала.
Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Кроме того, она
добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.
Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта в
Ижевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя,
Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6
февраля.
Как писали
"Дни.ру", Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически
готов к выпуску новый альбом рэпера, и намеревался
отправиться в США. Об этом сообщила актриса Наталья Андрейченко.