Представитель удмуртского главка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницы рэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет.

Представитель удмуртскогоглавка Следственного комитета России (СКР) прокомментировал слова родительницырэпера Ирины Толмацкой. Децл (Кирилл Толмацкий) ушел из жизни 3 февраля ввозрасте 35 лет.Как отметили в ведомстве, следственные органыУдмуртии пока не получили результаты экспертиз о возможных причинах смертирэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова материо том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передаетРИА Новости.В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результатысудмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила опричинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала.Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Кроме того, онадобавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта вИжевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя,Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артист был похоронен 6февраля.Как писали"Дни.ру", Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практическиготов к выпуску новый альбом рэпера, и намеревалсяотправиться в США. Об этом сообщила актриса Наталья Андрейченко.