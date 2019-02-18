Фигуранты осуществляли смс-рассылку на телефоны граждан с сообщением о блокировке их банковской карты. Далее по телефону злоумышленники просили продиктовать данные банковской карты...

СЧ СУ УВД по ЮЗАО окончено производством уголовное дело по обвинению 6 участников организованной группы в хищении денежных средств клиентов кредитно-финансовых учреждений путем мошенничества.Как было установлено в ходе расследования, фигуранты осуществляли смс-рассылку на телефоны граждан с сообщением о блокировке их банковской карты. Далее по телефону злоумышленники просили продиктовать данные банковской карты, сиви-код, якобы необходимых для разрешения ситуации. После получения информации злоумышленники переводили денежные средства потерпевших на свои подконтрольные счета.Противоправные деяния были совершены в отношении 15 потерпевших граждан, а сумма общего ущерба составила 600 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», соединенные в одно производство для организации расследования.В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали 6 граждан, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28