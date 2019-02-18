Ксения Собчак сожалеет, что стала матерью так поздно. Телеведущая мечтает о еще одном малыше.

Ксения Собчак сожалеет, что стала матерью так поздно.Телеведущая мечтает о еще одном малыше.Ксения беседовала с экс-супругой лидера группы "Ленинград"Сергея Шнурова – Матильдой. Во время интервью светские львицы потягивали шампанское и,судя по всему, именно его действие подтолкнуло Собчак к откровенности.Звезда заявила, что до появления сына Платона так сильно ненавиделадетей, что буквально хотела "растворить младенца в кислоте". Однако материнствоее изменило.Теледива жалеет, что так поздно родила. Теперь онаподумывает о втором ребенке."А сейчас я уже думаю, что, блин, так жалко, что мне уженемножко больше лет – 37, потому что надо было раньше начинать. И я прямопонимаю, что хочу. Я хочу еще, одного хотя бы я б хотела", – заметила Ксения в программе "Осторожно, Собчак", которая опубликована на YouTube.Добавим, что помимо "детского" вопроса, светские львицы долгообсуждали тему общественного порицания женщины при разводе. "Ты остался без мужика,считай, это как в средние века. Вот если мужчина тебя не содержит, и ты у негоне живешь, ты просто с голоду умрешь или станешь проституткой. Сейчас такая жеистория, ничего не поменялось", – рассуждала теледива перед интервью.Ксения отметила, что России бросать мужей можно толькоПримадонне. "Общество к этому относится как будто так это и должно быть. Еслине дай Бог, это у женщины происходит, это позволено только Алле Пугачевой внашей стране. А всем остальным: "Цыц и под лавку!". Умная, яркая и интереснаябаба оказалась ни в чем не виноватой не перед кем. Оказалась в странной ситуациикак будто она еще и почему-то изгой!" – резюмировала она."Даже пьяненькая Собчак смогла сделать крутое интервью !Учитесь салаги (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Пьяненькая собчак это сексуально﻿﻿", – отреагировали поклонники наинтервью теледивы.