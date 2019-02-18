Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг обвинил журналиста в том, что он причастен к гибели его нерожденного ребенка. Владимир Соловьев был возмущен этим заявлением и поспешил ответить своему обидчику.

Бывший заместитель главы "Росгеологии" Руслан Горринг обвинил журналиста втом, что он причастен к гибели его нерожденного ребенка. Владимир Соловьев былвозмущен этим заявлением и поспешил ответить своему обидчику.Ведущий выпустил разоблачительную передачу в эфире радиостанции "Вести ФМ", во время которой осудил поведение чиновника. потребовал, чтобы правоохранительные органы проверили деятельность заместителя главы "Росгеологии" и в случае необходимости завели уголовное дело. После выхода программы Руслан Горринг заявил, что у его девушки случился выкидыш из-за сильного стресса. Он напомнил, что у журналистики тоже "должны быть границы", передает "Говорит Москва".Обвинения сильно разозлили телеведущего, и он спросил у своего оппонента, а есть ли пределы воровства чужих денежных средств. "Хороший вопрос, Горринг. А меня интересуют, есть ли пределы твоего казнокрадства? Когда ты в тюрьму сядешь со своими подельниками, кураторами и теми, кто тебя крышует?", – сказал возмущенный журналист. Собеседница согласилась с .Напомним, конфликт разгорелся после того, как в Сети появилась трансляциячиновника на одном из популярных стриминговых сервисов. Во время игры РусланГорринг использовал нецензурную брань и угрожал расправой другим пользователям.Кроме того, бывший заместитель главы "Росгеологии" рассказал об интимных связяхс подчиненными. После публикации ролика мужчине пришлось покинуть свою должность, передает .