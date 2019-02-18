Российская фигуристка покаталась на коньках по замерзшему льду озера Байкал. Видеозапись появилась несколько часов назад на странице Аделины Сотниковой в Instagram.

Российская фигуристка покаталась на коньках по замерзшему льду озера Байкал. Видеозапись появилась несколько часов назад на страницеАделины Сотниковойв Instagram.Недавно спортсменка отправилась отдыхать в Иркутскую область. На записи она исполняет трюки на льду озера Байкал подпесню проекта Юлии Зиверт Life.В подписи к посту девушка привела строчки из песни на английском языке. "Каждый раз,когда ты здесь, я могу любить. / Разве ты не знаешь, что я долго тебя ждала? / Какв первый раз ты свел меня с ума, / Просто останься и посмотри мне в глаза", -написала Аделина Сотникова.Поклонники фигуристки оценили видеоролик. "Как круто! Мечтаютак же", "Красотка! Какие ощущения кататься на Байкале? Это моя мечта, надеюсь,скоро воплотится", "Просто глаз не оторвать от красоты и от твоей энергетики", "Этоневероятно красиво", – делились своими впечатлениями пользователи.