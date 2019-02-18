Неизвестные внесли в банкомат учреждения имитации денежных купюр на сумму свыше 3 миллионов рублей, а затем обналичили часть средств в другом платежном устройстве...
«В полицию с заявлением о краже средств организации обратился сотрудник собственной безопасности одного из финансово-кредитных учреждений на северо-востоке Москвы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Полицейские установили, что неизвестные внесли в банкомат учреждения имитации денежных купюр на сумму свыше 3 миллионов рублей, а затем обналичили часть средств в другом платежном устройстве, таким образом причинив организации значительный ущерб.
Оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого – 28-летнего неработающего жителя столицы.
Следствием Отдела МВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве