Неизвестные внесли в банкомат учреждения имитации денежных купюр на сумму свыше 3 миллионов рублей, а затем обналичили часть средств в другом платежном устройстве...

«В полицию с заявлением о краже средств организации обратился сотрудник собственной безопасности одного из финансово-кредитных учреждений на северо-востоке Москвы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Полицейские установили, что неизвестные внесли в банкомат учреждения имитации денежных купюр на сумму свыше 3 миллионов рублей, а затем обналичили часть средств в другом платежном устройстве, таким образом причинив организации значительный ущерб.Оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого – 28-летнего неработающего жителя столицы.Следствием Отдела МВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве