Полицейские проводят мероприятия по организации дорожного движения в месте ДТП.

18 февраля 2019 года около 05.10 на 108 км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель 1973 г.р., управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом, загруженным песком, не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.Через несколько минут на опрокинутый большегруз совершили наезд двигавшиеся со стороны города Ярославля автомобили «Лада Ларгус» под управлением водителя 1957 г.р. и «Форд Фокус», за рулем которого находился водитель 1981 г.р.В результате дорожно-транспортных происшествий пассажирка автомобиля «Лада Ларгус», 1956 г.р., получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.В настоящее время движение на данном участке пути затруднено. Полицейские проводят мероприятия по организации дорожного движения в месте ДТП.По факту дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства.