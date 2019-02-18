Безработный 37-летний житель столицы многократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Сахалинской улице», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Сотрудники полиции установили, что безработный 37-летний житель столицы многократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества. Также было установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за организацию притона.В ходе обследования квартиры подозреваемого в ванной комнате обнаружен шприц с остатками вещества коричневого цвета. Исследованием установлено, что данное вещество является наркотическим средством – героином, массой 0,2 грамма.Кроме того, полицейские изъяли из жилого помещения 14 шприцев, флаконы, ложку со следами нагара и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве