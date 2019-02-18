Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму
15-16 марта. Сегодня спикер нижней палаты парламента обсудил формат этого
мероприятия с председателями Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя.
Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму
15-16 марта. Сегодня спикер нижней палаты парламента обсудил формат этого
мероприятия с председателями Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя.
Законодатели решили провести выездное заседание в
связи с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. Эта дата будет широко
отмечаться как на полуострове, так и по всей стране. Сегодня Вячеслав Володин
провел встречу с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и председателем
Заксобрания Севастополя Екатериной Алтабаевой. Обсуждались вопросы социально-экономического
развития республики и форматы совместных мероприятий, приуроченных к пятилетию
воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, что на минувшей неделе Вячеслав Володин предложил
провести выездное заседание Совета Госдумы в Крыму с 15 по 16 марта.
Специальный оргкомитет уже готовит это мероприятие. В него вошли представители
всех парламентских фракций, регионов, министерств, общественных организаций, а
также деятели культуры и искусства.
Депутаты проанализируют, что сделано для
крымчан и севастопольцев за минувшие пять лет и какие задачи для их поддержки
еще необходимо решить.
Крым и Севастополь вернулись в
состав России в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, подавляющее
большинство граждан республики высказались на нем за воссоединение с Россией.
Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Позже были внесены соответствующие изменения в Конституцию.