Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму 15-16 марта. Сегодня спикер нижней палаты парламента обсудил формат этого мероприятия с председателями Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя.

Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму15-16 марта. Сегодня спикер нижней палаты парламента обсудил формат этогомероприятия с председателями Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя.Законодатели решили провести выездное заседание всвязи с пятилетием воссоединения Крыма с Россией. Эта дата будет широкоотмечаться как на полуострове, так и по всей стране. Сегодня Вячеслав Володинпровел встречу с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и председателемЗаксобрания Севастополя Екатериной Алтабаевой. Обсуждались вопросы социально-экономическогоразвития республики и форматы совместных мероприятий, приуроченных к пятилетиювоссоединения Крыма с Россией.Напомним, что на минувшей неделе Вячеслав Володин предложилпровести выездное заседание Совета Госдумы в Крыму с 15 по 16 марта.Специальный оргкомитет уже готовит это мероприятие. В него вошли представителивсех парламентских фракций, регионов, министерств, общественных организаций, атакже деятели культуры и искусства.Депутаты проанализируют, что сделано длякрымчан и севастопольцев за минувшие пять лет и какие задачи для их поддержкиеще необходимо решить.Крым и Севастополь вернулись всостав России в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, подавляющеебольшинство граждан республики высказались на нем за воссоединение с Россией.Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Позже были внесены соответствующие изменения в Конституцию.