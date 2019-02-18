Пять лет прошло со дня смерти легендарного советского эстрадного исполнителя Яака Йоалы, который прославился песней Лаванда. Но сейчас стали проявляться скелеты из шкафа....

Пять лет прошло со дня смерти легендарного советского эстрадного исполнителя Яака Йоалы, который прославился песней "Лаванда". Но сейчас стали проявляться скелеты из шкафа....Сын певца 44-летний Янар уверен, что знаменитый папа его совсем не любил. "Отец всегда относился ко мне как к пустому месту, – плачет наследник Йоалы. – Да и мать постоянно приговаривала: "Ты дурак у известного отца, никчемный сын". Он и с внучкой, моей дочкой, виделся всего пару раз. Отцу это вообще не надо было – жил сам по себе".Неурядицы в семье и родительская нелюбовь вынудили парня искать утешение в алкоголе. И сегодня все его беды связаны именно с выпивкой. Бывает, что Янар уходит в 2-з-недельные запои, после которых его просто не узнать. Понятно, что пьяным он легко может сесть за руль. И одна из таких поездок едва не стоила ему жизни. После смерти отца, например, сын Йоалы разбился после очередной попойки на машине – на полной скорости угодил в забор. Хотя, к счастью, выжил и был вынужден платить большой штраф."А кто не пьет? – цитирует звездного наследника – Отец постоянно был веселым, потому что пил. Помню, когда я был подростком, у нас дома происходило черт знает что. 24/7 моя комната была заполнена народом, алкоголя уходило порядочно".Напомним, популярного в эстонского певца Яака Йоалу похоронили в Международный день музыки, 1 октября 2014 года на таллинском кладбище Метсакальмисту. Артист скончался на 65-м году жизни из-за проблем с сердцем – он перенес два инфаркта.