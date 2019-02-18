Победа на Олимпиаде в Пхенчхане сделала Алину Загитову богатой и знаменитой. Золото и серебро в командном турнире тогда ей принесли 13 миллионов рублей. За победы на двух этапах Гран-при и в финале Загитова заработала еще 61 тысячу долларов. Плюс 20 тысяч зеленых за выигрыш чемпионата Европы-2018.

Победа на Олимпиаде в Пхенчхане сделала Алину Загитову богатой и знаменитой. Золото и серебро в командном турнире тогда ей принесли 13 миллионов рублей. За победы на двух этапах "Гран-при" и в финале Загитова заработала еще 61 тысячу долларов. Плюс 20 тысяч "зеленых" за выигрыш чемпионата Европы-2018.Но при столь больших доходах живет живет крайне скромно. Японские телевизионщики вскоре после Пхенчхана сняли ее квартиру и ужаснулись. Они назвали жилище убогим. Тренер Татьяна Тарасова поспешила на помощь юной звезде фигурного катания и отбила от нападок ее квадратные метры."А что они хотели? – кричит Тарасова. – Алина только за два года до Олимпиады переехала в Москву из Ижевска вместе с бабушкой. У нее обычная семья. Неужели японцы думали, что Загитовой успели построить дворец в Москве?! Если она станет хорошо кататься, все будет нормально с квартирой. Алина на хорошее жилье уже заработала"Соперница же Евгения Медведева за две золотые медали чемпионки мира получила 90 тысяч долларов. Еще 40 тысяч – за два золота на "Европе". Две серебряные медали Олимпиады-2018 с учетом выплат от государства и городских властей – это еще 8 миллионов. За свою недолгую карьеру, как подсчитала Медведева успела выиграть пять этапов "Гран-при" и два финала серии. А это еще 140 тысяч долларов.Но в фигурном катании есть неписанное правило – треть от призовых спортсмены обычно отдают тренеру. Поэтому Этери Тутберидзе не зря убивалась, когда Медведева променяла ее на старого тренера-гея Брайана Орсера,