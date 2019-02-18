Электроснабжение восстанавливают сразу 5 бригад

Электроснабжение восстанавливают сразу 5 бригадУраганный ветер оставил без электричества несколько населенных пунктов в Суздальском, Гусь-Хрустальном, Петушинском и Селивановском районах. По данным «Владимирэнерго», на местах происшествия работают сразу пять бригад.Локальные обрывы электроснабжения зафиксировали утром 18 февраля. Причиной стал ветер с порывами до 22 метров в секунду.Энергетики предупреждают, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы уже оказались ближе - отходите от провода, стараясь не отрывать стопы от земли.