ОМВД России по району Царицыно устанавливают местонахождение пропавшего без вести Павкина Александра Геннадьевича...

ОМВД России по району Царицыно устанавливают местонахождение пропавшего без вести Павкина Александра Геннадьевича, 23.12.1974 года рождения, который 30 января 2019 года ушел из дома на Севанской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174, телосложение средней полноты, лицо смуглое, глаза карие, волосы короткие седые.Был одет: черная шапка, черная куртка, черные штаны, серые кроссовки, при себе имел светлый камуфляжной расцветки портфель.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22