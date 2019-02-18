Учащиеся соревновались на звание лучшей команды знатоков правил поведения на дороге.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району провели в школе № 11 города Струнино интеллектуальную игру "Брейн-ринг" по правилам дорожного движения. В соревнованиях приняли участие две команды семиклассников двух струнинских школ. Ребятам необходимо было выполнить пять заданий по безопасности дорожного движения.В домашнем задании команды заранее подготовили творческие выступления, в которых отразили деятельность школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения и их значимость в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В блиц-опросе по правилам дорожного движения ребятам помогали болельщики, а с заданиями на знание дорожных знаков и истории создания светофора команды справились на «отлично». В завершении игры девчонкам и мальчишкам надо было проявить фантазию - придумать и добавить обычным вещам светоотражающие элементы.Подводя итоги мероприятия, компетентное жюри, в состав которого наряду с педагогами и представителями Управления образования администрации Александровского района вошел член Общественного совета при ОМВД России по Александровскому району Николай Савенков, отметило хорошую подготовку команд и прочное знание поростками правил поведения на дорогах.Победителем интеллектуальной игры «Брейн-ринг» стала команда струнинской средней школы № 10 «Бензобак».