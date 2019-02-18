Городской прокурор обратился в суд

Городской прокурор обратился в судКовровская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав сирот.Специалисты ведомства установили, что не всех проживающих на территории города и района сирот по достижении 18-летнего возраста обеспечили квартирами, городской прокурор обратился в суд с соответствующими исками. Все они удовлетворены.Всего жилье выдали 22 сиротам. Администрация города приобрела в муниципальную собственность и предоставила 9 благоустроенных квартир, администрация района - 13.