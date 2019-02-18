Разозлившись на сына, женщина подожгла дом, в котором он проживал.

В начале января текущего года в одной из деревень Ковровского района произошел пожар, в результате которого сгорел дом, где проживала одна из местных семей.Проведенной проверкой было установлено, что причиной возгорания стал поджог.Сотрудники МО МВД России «Ковровский» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к умышленному уничтожению имущества может быть причастна 48-летняя местная жительница.Подозреваемая была задержана. В содеянном она созналась, пояснив, что дом является её собственностью, которой пользовалась семья сына. Накануне происшествия между родственниками произошел конфликт и, разозлившись на сына, фигурантка, заранее убедившись, что в жилище никого нет, решила поджечь дом. Предварительно из постройки она вынесла школьные принадлежности внука, но часть имущества, находившегося в доме и принадлежавшего сыну фигурантки, была уничтожена.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 с. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).