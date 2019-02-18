Следователями полиции окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления банка в хищении свыше 188 миллионов рублей под предлогом выдачи кредитов физическим лицам...

Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления банка в хищении свыше 188 миллионов рублей под предлогом выдачи кредитов физическим лицам.По версии следствия, организованной группой, участником которой был фигурант, изготовлялись поддельные кредитные договоры между финансово-кредитным учреждением и физическими лицами. Выданные банком денежные средства сообщники использовали по собственному усмотрению.Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ. В 2015 году следователем вынесено постановление о привлечении двоих фигурантов в качестве обвиняемых в совершении указанного преступления, и они были объявлены в розыск.В августе 2018 года один из разыскиваемых – бывший председатель правления банка задержан сотрудниками полиции, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ в связи с переквалификацией противоправного деяния, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время материалы направлены в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28