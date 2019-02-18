18.02.2019

2019-02-18 21:40:41

В Москве водитель такси выстрелил в пассажира

В Москве произошел конфликт между водителем такси и пассажиром. В результате ссоры один мужчина выстрелил в другого.



Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, пишет "".