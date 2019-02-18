Мотоциклист, мчащийся на большой скорости, неожиданно замечает летящего прямо на него... воробья! Он давит на тормоз, всячески пытается увернуться, но все же задевает воробья шлемом. Воробей отлетает в сторону и падает.
Мотоциклисту стало жаль бедную пташку. Кое-как отыскав лежащего на земле воробья, он его взял с собой, привез к себе домой, поместил в клетку, поставил ему блюдечко с водой, насыпал хлебных крошек, после чего пошел спать. Наутро воробей приходит в себя, оглядывается по сторонам и говорит сам себе:
- Где это я?.. Так-так... решетка... плошка с водой... хлеб...
Какой ужас! Я убил мотоциклиста!
еще анекдот!