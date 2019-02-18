А второй просто не реагировал на повестки

А второй просто не реагировал на повесткиВ Муромский городской суд поступило сразу 2 уголовных дела в отношении призывников. Молодых людей обвиняют в том, что они не приходили в отдел военного комиссариата для медицинского освидетельствования и уточнения документов воинского учёта.Помимо этого, один из парней приехал с группой призывников и работником военкомата к зданию Областного сборного пункта для отправки в Вооруженные силы РФ, но в последний момент передумал идти в армию и сбежал.