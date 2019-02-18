В феврале 2019 года исполняется 100 лет транспортной полиции МВД России.

В ритме магистралейВ феврале 2019 года исполняется 100 лет транспортной полиции МВД России. Ежесуточно на службу в составе нарядов комплексных сил заступают свыше 2,6 тысячи сотрудников. Еще около тысячи – сопровождают поезда пригородного и дальнего сообщения. Их основная задача – обеспечить правопорядок на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, чтобы пассажиры чувствовали себя уверенно и спокойно.Поэтому и от самих полицейских требуются особые профессиональные качества, понимание процессов и технологий деятельности транспорта. Они вынуждены жить и работать в ритме магистралей, когда и преступники, и свидетели в течение часа могут переместиться на сотни километров.Об особенностях данной работы - в статье начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенанта полиции Дмитрия ШАРОБАРОВА.Шли сыщики в разведкуЕще за год до ввода на территорию Афганистана Ограниченного контингента советских войск, в этой стране уже работали советниками сотрудники МВД СССР. Советские милиционеры организовывали борьбу с бандитизмом и уголовной преступностью, оказывали помощь в подборе и расстановке кадров, координировали правоохранительную деятельность в провинциальных центрах. Практически все интернационалисты считали за честь помогать зарождению нового государства, многие сравнивали такую возможность с участием в гражданской войне в Испании (1936 – 1939 г.г.).«Потребность петь – это потребность дышать»Ученый и поэт Александр ГОРОДНИЦКИЙ рассказал, как нашел в глубинах океана предполагаемую Атлантиду. Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 2 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.