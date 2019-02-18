Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 летЖителя Москвы признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.Летом 2016 года в ночное время около одного из развлекательных центров города у мужчины возник конфликт с местным жителем. Он ударил парня кулаком в лицо, и когда тот упал, начал пинать его. Потерпевший скончался на месте происшествия.Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима.