В ходе проведения обследования жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотических средств...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ликвидировали наркопритон в районе Гольяново.В рамках проверки поступившей оперативной информации сотрудники ОНК УВД по ВАО совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Гольяново установили, что безработный 38-летний москвич систематически предоставлял помещение своей квартиры на улице Новосибирская для потребления наркотических средств.В ходе проведения обследования жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотических средств, а именно ложку с ватой и 6 шприцев, в одном из которых содержалась жидкость объемом 0,3 мл. Согласно проведенному исследованию в данной жидкости содержится наркотическое вещество – героин.По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73