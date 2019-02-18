К поискам приступили волонтеры отряда «Лиза Алерт»

К поискам приступили волонтеры отряда «Лиза Алерт»В Вязниках без вести пропали двое мужчин. 44-летний Сергей Кустов ушёл из дома 9 февраля и так и не вернулся. А местонахождение 49-летнего Бориса Туманова не могут установить с 17 января.Приметы Сергея Кустова: рост около 180 сантиметров, тёмно-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в коричневую куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.Приметы Бориса Туманова: рост 170 сантиметров, русые волосы и серо-голубые глаза.Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просит всех, кто встречал этих мужчин или что-то знает о их местонахождении, рассказать об этом по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112. Инфорг Татьяна Кузнецова — 8(904)252-37-37.