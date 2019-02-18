В последнее время актер стал уделять все больше времени работе. Поклонники предположили, что таким образом Максим Виторган решил отвлечь себя от мыслей о супруге.

В последнее время актер стал уделять все больше времени работе. Поклонники предположили, что таким образом Максим Виторган решил отвлечь себя от мыслей о супруге.Несколько часов назад артист опубликовал на своей странице вInstagram селфи. В подписи к посту он признался, что перестал спать поночам из-за напряженной работы над новой постановкой "В городе Лжедмитрове". Емупришлось трижды переписать финал пьесы за последние три дня."За последние 72 часа яспал 8-9 часов. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове. И это не финал. Продолжу в самолете: завтра ипослезавтра мы в Екатеринбурге играем "В Бореньке чего-то нет". Дай, земляуральская, силушки богатырской в перо мое!", – написал в своем микроблоге .Поклонники пожелали актеру творческих успехов. "Сил и здоровья!", "Удачи вам!", "У вас все получится, обязательно напишите. Только отдыхать нужно!", "Сил и вдохновения вам", "Здоровья вам и удачи!", "Мы в вас верим!", – поддержали его подписчики. Другие пользователи заявили, что артист решил так нагрузить себя работой, чтобы не думать о своей жене – телеведущей Ксении Собчак.Напомним, недавно сделал неожиданное признание в социальных сетях. Под откровенным снимком актера Павла Деревянко он оставил комментарий, в котором рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналистка отказалась открыто комментировать заявление супруга и разместила на своем Telegram-канале пост публициста Антона Красовского: "Довела мужика".