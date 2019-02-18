В последнее время актер стал уделять все больше времени работе. Поклонники предположили, что таким образом Максим Виторган решил отвлечь себя от мыслей о супруге.
В последнее время актер стал уделять все больше времени работе. Поклонники предположили, что таким образом Максим Виторган решил отвлечь себя от мыслей о супруге.
Несколько часов назад артист опубликовал на своей странице в
Instagram селфи. В подписи к посту он признался, что перестал спать по
ночам из-за напряженной работы над новой постановкой "В городе Лжедмитрове". Ему
пришлось трижды переписать финал пьесы за последние три дня.
"За последние 72 часа я
спал 8-9 часов. Трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове. И это не финал. Продолжу в самолете: завтра и
послезавтра мы в Екатеринбурге играем "В Бореньке чего-то нет". Дай, земля
уральская, силушки богатырской в перо мое!", – написал в своем микроблоге .
Поклонники пожелали актеру творческих успехов. "Сил и здоровья!", "Удачи вам!", "У вас все получится, обязательно напишите. Только отдыхать нужно!", "Сил и вдохновения вам", "Здоровья вам и удачи!", "Мы в вас верим!", – поддержали его подписчики. Другие пользователи заявили, что артист решил так нагрузить себя работой, чтобы не думать о своей жене – телеведущей Ксении Собчак.
Напомним, недавно сделал неожиданное признание в социальных сетях. Под откровенным снимком актера Павла Деревянко он оставил комментарий, в котором рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналистка отказалась открыто комментировать заявление супруга и разместила на своем Telegram-канале пост публициста Антона Красовского: "Довела мужика".