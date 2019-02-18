За помощью к врачу обратились 14634 жителей региона

За помощью к врачу обратились 14634 жителей регионаЗа прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в области выше эпидпорога на 40,6%. За помощью к врачу обратились 14634 человека с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, среди них 8836 детей.Во Владимире заболели еще 5053 человека, среди них - 2926 детей. Эпидпорог превышен на 25,8%.18 человек заразились гонконгским гриппом, 47 человек «слегли» со свиным гриппом. Также владимирцев атакуют вирусы парагриппа.Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечают во Владимире, в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском районах.На карантин закрыли один класс в школе №44, один класс в школе №2, один класс в школе №29 и один класс в школе №38.