Но последнее слово останется за Андреем Шохиным

Но последнее слово останется за Андреем ШохинымНа сайте администрации Владимира завершилось «народное» голосование по поводу одностороннего движения на Стрелецкой. 1770 владимирцев проголосовали против изменений на Стрелецкой. Всего 631 человек согласились, что движение на этой улице нужно изменить.Теперь же мэрии предстоит принять решение, в котором, с одной стороны, должны учесть интересы жителей, проживающих в этом районе, с другой — принять решение, отвечающее трендам развития улично-дорожной сети. Последнее слово останется за сити-менеджером Андреем Шохиным.