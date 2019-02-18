Мужчины решили вместе выпить

Мужчины решили вместе выпитьВ конце января этого года в дежурную часть полиции во Владимире обратились сотрудники скорой помощи, рассказавшие, что в больницу с ножевым ранением поступил мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранителям 45-летний раненый пояснил, что несколькими часами ранее, следуя на автобусе из другого города, познакомился с мужчиной. По прибытию на вокзал, новый знакомый предложил вместе выпить. Во время застолья приятель неожиданно достал нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему деньги. Мужчина попытался защититься, но, получив ножевое ранение, отдал портмоне с деньгами.На следующий день же день подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний житель Лакинска.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное за разбой. Похищенное имущество возвращено владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.