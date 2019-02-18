Их можно было свободно купить в интернете

Их можно было свободно купить в интернетеВладимирец, страдающий наркологическим заболевание, свободно купил в интернете медицинскую справку об отсутствии у него противопоказаний к управлению автомобилем. Медицинский осмотр ему проходить не пришлось, стоимость услуги составила около 2 тысяч рублей.Медицинское заключение выдали сотрудники городской больницы № 2, хотя мужчина состоял на учёте у нарколога и страдал заболеванием, препятствующим управлению транспортными средствами.В отношении лица, предъявившего в ГИБДД поддельный документ, будут решать вопрос об уголовном преследовании.В ходе проверки прокурора сотрудник больницы сознался в том, что сделал это заключение. При этом он указал, что документы по осмотру наркологом и психиатром взяты из других медицинских карт, в том числе документы, которые подтвердили отсутствие противопоказаний к управлению автомобилем.В адрес главврача городской больницы № 2 города Владимира внесено представление.