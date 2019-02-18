Он будет находиться под арестом как минимум до 14 апреля

Он будет находиться под арестом как минимум до 14 апреляРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении уроженца Волгограда 28-летнего Михаила Щербакова, который протаранил «живой щит». Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.16 февраля суд удовлетворил ходатайство следователей, подозреваемый будет находиться под арестом как минимум до 14 апреля.Щербаков продолжает придерживаться позиции, что все противоправные действия совершал в состоянии «беспамятства». Судебные эксперты дадут профессиональную оценку состояния здоровья водителя.Проведение доследственной проверки по оценке обстоятельств инцидента, связанных с выполнением сотрудниками ГИБДД должностных обязанностей в экстренной ситуации продолжается.