Анастасия Волочкова продолжает интриговать общественность относительно своей частной жизни. Недавно скандально известная балерина рассказала о том, что любовник сделал ей предложение, но она еще не сказала да, а теперь уже демонстрирует свадебное платье.

Анастасия Волочкова продолжает интриговать общественность относительно своей частной жизни. Недавно скандально известная балерина рассказала о том, что любовник сделал ей предложение, но она еще не сказала "да", а теперь уже демонстрирует свадебное платье.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом. "Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥ И скоро представлю вам моего жениха 😉👍🏼" – объявила балерина.Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой, многочисленные подписчики, ведь уже несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети, в подавляющем большинстве, высказывают крайне негативные мысли относительно жизнедеятельности артистки.Балерина получила предложение руки и сердца накануне Дня всех влюбленных, 14 февраля. "Возлюбленный сделал мне предложение, позвал замуж. Он предложил мне стать его женой и подарил колечко с бриллиантом", – похвасталась в беседе с репортерами .Однако артистка оговорилась, что пока ее рано поздравлять. "Я пока в раздумьях. Это ответственный шаг. Надо взвесить все за и против. Не скрою, я счастлива. Очень трепетно отношусь к таким романтичным моментам", – призналась .Напомним, что артистка уже устраивала грандиозную свадьбу. 7 июля 2007 года закатила роскошный праздник, в ходе которого сменила аж пять свадебных нарядов. Правда, тогда с бизнесменом Игорем Вдовиным, отцом ее единственной дочери Ариадны, балерина официально отношений не оформила.