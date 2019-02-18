Происходящее на переправе через Керченский пролив во время строительства привело в ужас пользователей Сети. Украинские СМИ заметили несостыковки в плитах Крымского моста, опоры которого, по заявлению некоторых ученых, уже просели.

Происходящее на переправе через Керченский пролив во время строительства привело в ужас пользователей Сети. Украинские СМИ заметили несостыковки в плитах Крымского моста, опоры которого, по заявлению некоторых ученых, уже просели.В интернете набирает популярность очередное паническое заявление украинских блогеров. На неладное обратила внимание пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым, которая известна периодическими негативными публикациями о Крымском мосте.У себя в микроблоге она опубликовала две фотографии, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушениях в процессе строительства железнодорожной части Крымского моста. Украинские СМИ сразу подхватили тему. "На свежих снимках видны несостыковки в плитах", – написало интернет-издание "Обозреватель".Комментаторы не упустили возможности поделиться своими впечатлениями о переправе. "На фото выглядит дико арматура из бетона: в условиях влажности, тепла, соленой воды капец наступит быстро", – написал пользователь conductor.В свою очередь, GRomS заявил, что пролеты железнодорожной части Крымского моста не сходятся. "На втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", – отметил комментатор.Украинские СМИ и блогосфера взяли за правило публиковать негатив про переправу. Как правило, изложенная в их язвительных заметках информация о Крымском мосте не находит подтверждения.О проблемах с переправой ранее говорил научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. Ученый утверждал, что некоторые опоры Крымского моста просели, а другие, наоборот, поднялись.А пока украинцы и им сочувствующие захлебываются желчью, активно пользуются жители полуострова и Кубани. С момента открытия автомобильной части, в мае прошлого года, по переправе проехали около четырех миллионов машин.В конце текущего года на появится железная дорога. По ней будут ездить как пассажирские, так и грузовые поезда.