Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Курской области составил порядка 13,6 млрд рублей

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Курской области составил порядка 13,6 млрд рублей15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает взаимодействие банка ВТБ и администрации Курской области в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона. Стороны намерены, в том числе, укреплять сотрудничество в осуществлении проектов развития малого и среднего бизнеса, в частности, в рамках региональных и федеральных программ государственной поддержки. Также среди направлений сотрудничества – работа по внедрению современных банковских технологий и расширению банковской инфраструктуры, развитие системы кредитования на территории области.Заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «ВТБ в Курской области поддерживает предприятия различных отраслей и заинтересован в реализации приоритетных проектов региона, укреплении его экономического потенциала. Подписание соглашения – важный этап расширения взаимодействия банка и региона, который, уверен, послужит стимулом для развития малого и среднего предпринимательства области».«ВТБ является важным партнером Курской области в сфере экономики. Развитие взаимовыгодного сотрудничества региона и одного из крупнейших банков страны открывает дополнительные возможности для запуска новых бизнес-проектов в стратегически важных для Курской области отраслях», - прокомментировал глава Курской области Роман Старовойт.На 1 января 2019 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в Курской области составил порядка 13,6 млрд рублей. Основная его часть приходится на сегмент малого и среднего бизнеса – около 11,9 млрд рублей (рост за год 77%).