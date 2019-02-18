Комплексный подход будет включать в себя формирование инвестиционного портфеля, аналитику, макроэкономические обзоры

Комплексный подход будет включать в себя формирование инвестиционного портфеля, аналитику, макроэкономические обзорыВТБ Капитал Инвестиции получил мандат на управление активами от международной инвестиционной группы Generali Investments CEE. В рамках договора ВТБ Капитал Инвестиции будет оказывать комплексные консультационные услуги международной группе по портфельным инвестициям на российском рынке. Комплексный подход будет включать в себя формирование инвестиционного портфеля, аналитику, макроэкономические обзоры, а также прогнозы по валютно-конверсионным операциям и пр.Это соглашение стало первым шагом в долгосрочном стратегическом сотрудничестве на российском рынке между двумя инвестиционными группами. ВТБ Капитал Инвестиции планирует расширять партнерство с Generali Investments CEE, оказывая полный спектр услуг по управлению активами, в частности запустить ряд инвестиционных фондов с фокусом на российский рынок.Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, отметил: «Мы признательны, что международная инвестиционная группа Generali выбрала ВТБ Капитал Инвестиции своим партнёром в России. Подписание данного соглашения является первым шагом в стратегическом и долгосрочном сотрудничестве. Наше партнёрство подтверждает растущий интерес международных инвесторов к локальному рынку и доверие к экспертизе команды ВТБ Капитал Инвестиции, лидера на рынке управление активами в России».Йозеф Бенеш, генеральный директор Generali Investments CEE, отметил: «Наше стратегическое долгосрочное партнёрство с ВТБ Капитал Инвестиции станет важным шагом в расширении географии бизнеса нашей компании в регионе «Австрия, Центральная и Восточная Европа и Россия». Мы стремимся усилить наше присутствие на российском рынке, поэтому нам важно полагаться на сильных бизнес-партнеров с лучшей экспертизой на рынке. Уверен, что профессионализм нашего партнера в сфере управления активами позволит нам повысить качество наших услуг, чтобы продолжить предлагать нашим клиентам лучшие инвестиционные решения».