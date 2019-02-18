Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми и 419 дорожных происшествий с материальным ущербом.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 22 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы двое детей. В 2 ДТП водители находились в состоянии опьянения. Зарегистрировано 419 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 81 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.г. Владимир, Ленинский районПо предварительной информации, 11.02.2019г. в 07:30 на 1 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к г.Иваново) водитель автомобиля «Лада Калина» 1991 г.р. допустил наезд на пешехода 1986 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правой теменной области.Собинский районПо предварительной информации, 13.02.2019 г. в 15:05 на 159 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Форд Фокус» 1986 г.р. не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Шанс» под управлением водителя 1991 г.р. и автомобилем «Хендэ - 475080» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП водитель «ЗАЗ Шанс» с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, ушиба грудной клетки справа – направлен на амбулаторное лечение; пассажир «ЗАЗ Шанс» 1988 г.р. с диагнозом: ушиб грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение; водитель «Форд Фокус» с диагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки, тупая травма живота – госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 15.02.2018 г. в 09:40 на 278 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «БМВ – 5201» 1979 г.р. не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на центральное дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки, после чего автомобиль отбросило на движущийся в попутном направлении по правой полосе автомобиль «Скания R-114» с полуприцепом под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП пассажир «БМВ – 5201» 2018 г.р. с диагнозом: ушиб лобной области – направлен на амбулаторное лечение; пассажир «БМВ – 5201» с диагнозом: ушиб правого локтевого сустава – направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 16.02.2019 г. в 00:55 на 72 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» 1960 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит» под управлением водителя 1977 г.р. После этого автомобиль «Форд Транзит» совершил столкновение с двигающимся со стороны г. Владимира автомобилем «ГАЗ – 2824 DH» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель «Фольксваген Пассат» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; водитель «Форд Транзит» с диагнозом: ушиб правого коленного сустава – направлен на амбулаторное лечение; пассажир «Форд Транзит» 1974 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Собинский районПо предварительной информации, 16.02.2019 г. в 05:40 на 148 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Атего» 1954 г.р. допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Даф» с полуприцепом под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель «Мерседес-Бенц Атего» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – направлен на амбулаторное лечение; пассажир «Мерседес-Бенц Атего» 1993 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир «Мерседес-Бенц Атего» 1987 г.р. с диагнозом: перелом правой голени – госпитализирован.