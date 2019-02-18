Народная артистка Украины Таисия Повалий – знатная модница. Она всегда восхищает изысканными нарядами и в жизни, и на сцене. Например, на недавнем концерте в Москве она принципиально не надела ни одного старого платья – блистала только в новых. Ее стиль копируют, ей пытаются подражать. Но настал момент, когда одежда стала просто выживать певицу из дома.

Народная артистка Украины Таисия Повалий – знатная модница. Она всегда восхищает изысканными нарядами и в жизни, и на сцене. Например, на недавнем концерте в Москве она принципиально не надела ни одного старого платья – блистала только в новых. Ее стиль копируют, ей пытаются подражать. Но настал момент, когда одежда стала просто выживать певицу из дома.Дом под Киевом, особняк в Испании, квартира в Москве – казалось бы, Таисия Повалий в жилищных условиях не стеснена. Но большая часть ее квадратных метров занята гардеробными. Платья, туфли, сумки – счет всему это идет на тысячи. И артистка решила от многих вещей избавиться."Для начала хочу продать несколько дорогих шуб, которые все равно не ношу, – рассказала певица "Дни.Ру". – Во-первых, зима уже заканчивается, во-вторых, серьезные морозы, от которых надо было кутаться в меха, из-за глобального потепления случаются крайне редко, в-третьих, натуральный мех вышел из моды и "зеленые" давно призывают от него отказаться, а в Америке могут и побить".Потом певица намерена перебрать и платья – дизайнерские, эксклюзивные, многие из них она надевала только раз, а артист не может появляться дважды в одном наряде, ибо обязан всегда удивлять. "Я должна это сделать, иначе утону в одежде", – смеется Тая.Стоит заметить, что в свое время с подобной проблемой столкнулся и большой друг Повалий Филипп Киркоров. Одежда попросту стала выживать поп-короля из дома.Ведь он скупал многие модные коллекции прямо с подиума, а в итоге не от всех вещей удавалось даже бирки отпороть. Поэтому вскоре легендарная квартира на Таганке превратилась в один огромный шифоньер. Ноодежды все равно было так много, что певец открыл секонд-хенд, где продавал вещи со звездного плеча. Блистательная в шутку говорит, что ей пора тоже затеять нечто подобное.