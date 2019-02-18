Неожиданное признание Дональда Трампа испортило настроение американским разведчикам. Они выяснили, что северокорейские ракеты могут достичь берегов США, но президент сделал обескураживающие заявление: Я верю только Путину.

Неожиданное признание Дональда Трампа испортило настроение американскимразведчикам. Они выяснили, что северокорейские ракеты могут достичь береговСША, но президент сделал обескураживающие заявление: "Я верю толькоПутину".Оказывается, российскийлидер заверил в том, что у КНДР нет таких ракет, которые могут долететьдо Америки. И президент поверил этому, сообщил в интервью телеканалу CBS Newsбывший директор ФБР Эндрю Маккейб."Мне всеравно. Я верю Путину", – так, по утверждению разведчика, звучал ответна серьезный доклад, полученный от ФБР.Описаннаяситуация похожа на правду, полагает глава Московского политологического клубаЕвгений Бень. Он напомнил, что у и Путина было несколько встреч навысшем уровне, на которых они очень внимательно присматривались иприслушивались друг к другу."Трудно себепредставить, что, имея такое ограниченное количество времени, эти два лидера небыли друг с другом достаточно откровенны. Вряд ли им имело смысл лукавить иобманывать друг друга", – приводит слова политолога РИА Новости.По мнениюэксперта, понимает, что Россия в большей мере, чем другие страны, можетиметь представление о научно-техническом потенциале КНДР. Поэтому слова Путина вызываютинтерес и заслуживают внимания в глазах президента США, резюмировал Бень.Напомним,что на прошлой неделе немецкий телеканал ZDF обнародовал сенсационные данныесоциологического опроса, согласно которым жители Германии больше доверяютВладимиру Путину, чем .Также немцы считают угрозу со стороныСоединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. Лишь 10%опрошенных доверяют политике , зато аналогичный показатель у Путина составляет 35%.