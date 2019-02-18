Неожиданное признание Дональда Трампа испортило настроение американским
разведчикам. Они выяснили, что северокорейские ракеты могут достичь берегов
США, но президент сделал обескураживающие заявление: Я верю только
Путину.
Неожиданное признание Дональда Трампа испортило настроение американским
разведчикам. Они выяснили, что северокорейские ракеты могут достичь берегов
США, но президент сделал обескураживающие заявление: "Я верю только
Путину".
Оказывается, российский
лидер заверил в том, что у КНДР нет таких ракет, которые могут долететь
до Америки. И президент поверил этому, сообщил в интервью телеканалу CBS News
бывший директор ФБР Эндрю Маккейб.
"Мне все
равно. Я верю Путину", – так, по утверждению разведчика, звучал ответ
на серьезный доклад, полученный от ФБР.
Описанная
ситуация похожа на правду, полагает глава Московского политологического клуба
Евгений Бень. Он напомнил, что у и Путина было несколько встреч на
высшем уровне, на которых они очень внимательно присматривались и
прислушивались друг к другу.
"Трудно себе
представить, что, имея такое ограниченное количество времени, эти два лидера не
были друг с другом достаточно откровенны. Вряд ли им имело смысл лукавить и
обманывать друг друга", – приводит слова политолога РИА Новости.
По мнению
эксперта, понимает, что Россия в большей мере, чем другие страны, может
иметь представление о научно-техническом потенциале КНДР. Поэтому слова Путина вызывают
интерес и заслуживают внимания в глазах президента США, резюмировал Бень.
Напомним,
что на прошлой неделе немецкий телеканал ZDF обнародовал сенсационные данные
социологического опроса, согласно которым жители Германии больше доверяют
Владимиру Путину, чем .
Также немцы считают угрозу со стороны
Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. Лишь 10%
опрошенных доверяют политике , зато аналогичный показатель у Путина составляет 35%.