Ведущий программы Поле чудес Леонид Якубович
отказался комментировать скандальное видео, снятое в студии по окончании эфира.
В ролике гости шоу сметают со стола принесенные участниками продукты.
Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович
отказался комментировать скандальное видео, снятое в студии по окончании эфира.
В ролике гости шоу сметают со стола принесенные участниками продукты.
Съемки программы Леонида Якубовича "Поле чудес",
видео с которой попало в Сеть, проходили 15 февраля. На ролике видно, как гости
студии после окончания программы спустились к знаменитому барабану и стали
сгребать в заранее приготовленные мешки продукты, которые принесли участники
шоу. У игрового стола едва не возникла давка.
Бессменный ведущий шоу , на глазах которого
разворачивались эти события, общаться с журналистами не пожелал. "Я это
комментировать не буду", – заявил шоумен и бросил трубку.
Реакция на видео в соцсетях, как и следовала ожидать,
последовала немедленно. "Сектор еда", назвали ролик пользователи.
"Сектор приз! Некоторые забирают еду с собой в пакетах", "Покажите это Лаврову и Захаровой.
Голодные москвичи сметают еду", "Раскрыта судьба еды с "барабана"
на "Поле чудес" в конце шоу", – изощряются в остроумии
комментаторы.
Другие же ничего предосудительного в поведении героев видео не заметили. В пример они привели распродажи в той же Америке, где посетители магазинов устраивают драки из-за дешевых товаров. А на шоу нет ни драки, ни давки – люди улыбаются и всем довольны, отмечают комментаторы.
Программа "Поле чудес" идет на Первом канале не
один десяток лет. Россиянам полюбилось как само шоу, так и его ведущий Леонид Якубович. Некоторым посчастливилось стать участниками программы и выиграть призы. Рейтинги у передачи неплохие и убирать из эфира ее
руководство Первого канала не намерено, пишет Teleprogramma.pro.