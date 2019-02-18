Ведущий программы Поле чудес Леонид Якубович отказался комментировать скандальное видео, снятое в студии по окончании эфира. В ролике гости шоу сметают со стола принесенные участниками продукты.

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубовичотказался комментировать скандальное видео, снятое в студии по окончании эфира.В ролике гости шоу сметают со стола принесенные участниками продукты.Съемки программы Леонида Якубовича "Поле чудес",видео с которой попало в Сеть, проходили 15 февраля. На ролике видно, как гостистудии после окончания программы спустились к знаменитому барабану и сталисгребать в заранее приготовленные мешки продукты, которые принесли участникишоу. У игрового стола едва не возникла давка.Бессменный ведущий шоу , на глазах которогоразворачивались эти события, общаться с журналистами не пожелал. "Я этокомментировать не буду", – заявил шоумен и бросил трубку.Реакция на видео в соцсетях, как и следовала ожидать,последовала немедленно. "Сектор еда", назвали ролик пользователи."Сектор приз! Некоторые забирают еду с собой в пакетах", "Покажите это Лаврову и Захаровой.Голодные москвичи сметают еду", "Раскрыта судьба еды с "барабана"на "Поле чудес" в конце шоу", – изощряются в остроумиикомментаторы.Другие же ничего предосудительного в поведении героев видео не заметили. В пример они привели распродажи в той же Америке, где посетители магазинов устраивают драки из-за дешевых товаров. А на шоу нет ни драки, ни давки – люди улыбаются и всем довольны, отмечают комментаторы.Программа "Поле чудес" идет на Первом канале неодин десяток лет. Россиянам полюбилось как само шоу, так и его ведущий Леонид Якубович. Некоторым посчастливилось стать участниками программы и выиграть призы. Рейтинги у передачи неплохие и убирать из эфира ееруководство Первого канала не намерено, пишет Teleprogramma.pro.