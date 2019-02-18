Как известно,
для поднятия политического рейтинга нет лучше средства, чем маленькая
победоносная война. Президент Незалежной Петр Порошенко решил перед выборами пойти ва-банк: украинская армия нанесла воздушные удары по центру
Донецка.
Как известно,
для поднятия политического рейтинга нет лучше средства, чем маленькая
победоносная война. Президент Незалежной Петр Порошенко решил перед выборами пойти ва-банк: украинская армия нанесла воздушные удары по центру
Донецка.
В городе с утра
паника – неподалеку от резиденции главы ДНР прогремели три взрыва. Донецк начали бомбить с воздуха, причиной взрывов стала атака беспилотников ВСУ,
сообщает .
На месте одного
из взрывов найден фрагмент электродетонатора, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по
контролю и координации режима прекращения огня. По предварительным данным, никто
не пострадал.
Зато в соседней
Луганской народной республике в результате артобстрела со стороны украинской
армии ранен мирный житель. Он получил осколочное ранение от разрыва снаряда.
Эксперты
предупреждали, что перед выборами теряющий власть и популярность в народе
пойдет на провокации. Не исключено, что он устроит стрельбу и на море, совершив
еще одну попытку прорыва через Керченский пролив.
Тем
временем выяснилось, что президент Украины использует в предвыборной кампании
российские технологии. По всей Украине развешаны плакаты с цитатой , которую он украл у Владимира Путина. Украинские власти в
открытую используют предвыборные технологии своего противника, упорно называя Россию
страной-агрессором.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в них
примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте –
актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко,
третий в рейтингах – действующий глава государства .