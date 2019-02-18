Как известно, для поднятия политического рейтинга нет лучше средства, чем маленькая победоносная война. Президент Незалежной Петр Порошенко решил перед выборами пойти ва-банк: украинская армия нанесла воздушные удары по центру Донецка.

Как известно,для поднятия политического рейтинга нет лучше средства, чем маленькаяпобедоносная война. Президент Незалежной Петр Порошенко решил перед выборами пойти ва-банк: украинская армия нанесла воздушные удары по центруДонецка.В городе с утрапаника – неподалеку от резиденции главы ДНР прогремели три взрыва. Донецк начали бомбить с воздуха, причиной взрывов стала атака беспилотников ВСУ,сообщает .На месте одногоиз взрывов найден фрагмент электродетонатора, сообщил представитель ДНР в Совместном центре поконтролю и координации режима прекращения огня. По предварительным данным, никтоне пострадал.Зато в соседнейЛуганской народной республике в результате артобстрела со стороны украинскойармии ранен мирный житель. Он получил осколочное ранение от разрыва снаряда.Экспертыпредупреждали, что перед выборами теряющий власть и популярность в народепойдет на провокации. Не исключено, что он устроит стрельбу и на море, совершивеще одну попытку прорыва через Керченский пролив.Темвременем выяснилось, что президент Украины использует в предвыборной кампаниироссийские технологии. По всей Украине развешаны плакаты с цитатой , которую он украл у Владимира Путина. Украинские власти воткрытую используют предвыборные технологии своего противника, упорно называя Россиюстраной-агрессором.Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в нихпримут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте –актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко,третий в рейтингах – действующий глава государства .