Публикации британских СМИ об ухудшении состояния британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером управляемой утечки.

Публикации британских СМИ об ухудшении состояния британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примером "управляемой утечки".Ранее Times сообщало, что Скрипаль, вероятно, не сможет поправиться полностью. На дому ему оказывают помощь медики, но состояние его здоровья вызывает опасения.Захарова сочла это еще одним доказательством связи британских СМИ и спецслужб. Об этом она написала пост в Facebook.4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон считает Москву причастной к эпизоду отравления, Кремль категорически это отрицает.