Мария Захарова уверена, что информацию об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля слили в Сеть специально. Это доказывает связь британских спецслужб со СМИ, считает она.

Мария Захарова уверена, что информацию об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля слили в Сеть специально. Это доказывает связь британских спецслужб со СМИ, считает она.В российском МИДе прокомментировали информацию о резком ухудшении состояния здоровья экс-полковника ГРУ , который был отравлен вместе с дочерью Юлией в британском Солсбери.Официальный представитель ведомства Мария Захарова, считает, что новость намеренно была вброшена в СМИ и является "управляемой утечкой"."Очередной пример "управляемой утечки". Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", – цитирует Захарову .Ранее в СМИ появилась информация о том, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось.Также сообщалось, что британские следователи срочно прилетели в Болгарию и ищут там следы "Новичка". По версии Скотленд-Ярда, третий подозреваемый в деле Скрипалей "засветился" в Софии.О работе британских специалистов сообщил журналистам премьер-министр страны Бойко Борисов. По его словам, следователей из Лондона заинтересовали визиты в Болгарию Дениса Сергеева, которого они считают причастным к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Накануне, 14 февраля, центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери, сообщил о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его якобы зовут Денис Сергеев, он служит в пресловутом ГРУ.Сергеев прилетел в Лондон примерно в то же время, что и Петров с Бошировым, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. Правда, ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина, Bellingcat не предоставил. Доморощенные сыщики не смогли установить самое главное – роль Сергеева в преступлении, напоминает .