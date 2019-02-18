Пьесы Эдварда Радзинского в театре Маяковского ставились четыре раза. Но последние 32 года в афише не появлялись. Тем интереснее кажется обращение режиссера Юрия Иоффе к творчеству этого драматурга. Корреспондент Дни.Ру побывал на премьере спектакля Снимается кино.

Пьесы Эдварда Радзинского в театре Маяковского ставились четыре раза. Но последние 32 года в афише не появлялись. Тем интереснее кажется обращение режиссера Юрия Иоффе к творчеству этого драматурга. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на премьере спектакля "Снимается кино".По словам Юрия Иоффе, постановка этой пьесы всегда была его мечтой. "Для меня Эдвард Радзинский – это главный драматург. Его пьесы удивительны по мысли. Сам он – целый театр, целая планета. И мы ставим спектакль обо всех нас, о людях творческой профессии" – уверяет режиссер.Название пьесы – это каламбур. В центре повествования – история молодого подающего надежды режиссера Федора Нечаева, который начинает снимать кино. Утвержден сценарий, определены актеры. Но в процессе съемки появляется слух, что-де картину закроют – попросту снимут.Интересно, что молодого режиссера, который пытается преодолеть кризис в творчестве и личной жизни, играет Алексей Фатеев, который сам сыграл более полусотни ролей в кино ("Нелюбовь", "Гречанка", "Фурцева").Спектакль Иоффе получился очень актерским, очень ансамблевым. Зоя Кайдановская в роли кинокритика Ирины Кирьяновой, Анастасия Дьячук из молодого поколения театра в роли ее сестры Анны, Наталья Коренная, сыгравшая взбалмошную и несчастную жену главного героя – здесь каждый на своем месте, каждый органичен.Но главное украшение спектакля – Людмила Иванилова. Старая актриса Надежда Кирьянова в ее исполнении – это совершенный восторг, феерия, праздник! И уже не замечаешь того, что спектакль длинноват (4 часа!), что пьеса Эдварда Радзинского несколько занудна (140 страниц!) и архаична (1965 год!).В одном из эпизодов родственница в порыве гнева обвиняет Надежду Кирьянову в том, что она-де неприлично молодится и не хочет смириться со своим возрастом. Монолог, который произносит в ответ героиня Людмилы Иваниловой, вспоминая Сару Бернар, стал эмоциональным центром постановки. "Я никогда не признаюсь, что я старуха, и буду ходить на каблуках! И не буду носить очков! Потому что я – актриса, даже если я твоя прабабушка!" – после этих слов зал взрывается аплодисментами.Жанр спектакля "Снимается кино" определен как комедия. И, действительно, многие персонажи решены гротесково – истеричная жена главного героя Инга, наивно-суеверная дурочка Аня, в которую влюбляется муж Инги, деятельно-пустой администратор киногруппы Фекин. Но внешне легко и с юмором режиссер показывает нам драму творческого человека, который пытается реализовать себя в семье и на работе, но нигде ничего не получается."Когда б вы знали, из какого сора. // Растут стихи, не ведая стыда", – писала Ахматова в 1940 году. А Радзинский спустя четверть века написал пьесу, рассказывающую, из какого сора рождается кино. Зрителям словно бы приоткрывают дверь в святая святых, показывая, что кино – это далеко не праздник, как кажется со стороны. Художник Анастасия Глебова придумала причудливую декорацию, где объединила и съемочный павильон, и квартиры героев. В их жизни переплелись личное и профессиональное, частное и общественное...В зале на премьере "Снимается кино" присутствовало много звезд театра Маяковского – Алексей Дякин, Евгения Симонова. Они хохотали до слез, увидев, как выглядит со стороны съемочный процесс – им знакомы все эти "кадр 123", "мотор", нерасторопность администраторов, глупость актеров массовки и самолюбование молодых амбиционных артистов (в спектакле есть безымянный Киноактер в исполнении Всеволода Макарова, который не расстается с зеркальцем, требует снимать только с "рабочей стороны" и упивается собственным идеальным телом).Похвала и реакция коллег – лучшая оценка спектакля.Ну а зрители выходят из зала с ощущением чего-то очень теплого, светлого, доброго и искреннего.