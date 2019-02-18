Сотрудники полиции задержали подозреваемого на следующий день после поступившего в дежурную часть сообщения.

В конце января текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратились сотрудники больницы скорой помощи, сообщившие, что в медицинское учреждение с ножевым ранением поступил мужчина.Прибывшим сотрудникам полиции 45-летний местный житель пояснил, что несколькими часами ранее, следуя на автобусе из другого города, познакомился с мужчиной. По прибытию на станцию во Владимире, новый знакомый предложил выпить. В процессе распития спиртного приятель неожиданно достал нож, и, угрожая расправой, потребовал передачи имеющихся денег. Потерпевший попытался защищаться, но, получив ножевое ранение, отдал портмоне с деньгами знакомому, после чего последний скрылся.На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции.На следующий день после поступившего сообщения по подозрению в причастности к совершению разбойного нападения был задержан 33-летний житель города Лакинска. Фигурант в содеянном сознался.В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.