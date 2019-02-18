Между родственниками произошел конфликт
Между родственниками произошел конфликт
В начале января этого года в одной из деревень Ковровского района произошёл пожар, в результате которого сгорел дом, где проживала одна из местных семей. Полицейские выяснили, что дом подожгли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Выяснилось, что к умышленному уничтожению имущества причастна 48-летняя женщина. Подозреваемая во всем призналась, рассказав, что дом является её собственностью, в которой жила семья сына. Накануне происшествия родные поссорились и, разозлившись на сына, женщина решила поджечь дом. Из постройки она вынесла школьные принадлежности внука, но все остальные вещи уничтожил огонь.
В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.