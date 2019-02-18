Между родственниками произошел конфликт

Между родственниками произошел конфликтВ начале января этого года в одной из деревень Ковровского района произошёл пожар, в результате которого сгорел дом, где проживала одна из местных семей. Полицейские выяснили, что дом подожгли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Выяснилось, что к умышленному уничтожению имущества причастна 48-летняя женщина. Подозреваемая во всем призналась, рассказав, что дом является её собственностью, в которой жила семья сына. Накануне происшествия родные поссорились и, разозлившись на сына, женщина решила поджечь дом. Из постройки она вынесла школьные принадлежности внука, но все остальные вещи уничтожил огонь.В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.